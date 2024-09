NÄDALA KUJU Lauri Läänemets

"Igale Venemaa reaktsioonile Eesti peab reageerima ja Venemaast sõltub, kui palju on piir lahti ja mis piiriga toimub. Eelkõige on kõik need Venemaa teod. Nüüd, ma meenutan teile, piir läks öösel kinni Venemaa otsuste pärast. Venemaa otsustas, teavitas, et üle piiri ei pääse enam bussid, millega needsamad isikud liikusid. Te teate seda väga hästi. See on põhjus, miks nad nüüd peavad bussi pealt maha tulema. Varem oli neil võimalik üle piiri sõita."