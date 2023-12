Ekspert: Ida-Virumaa kinnisvara halb seis võib kujuneda julgeolekuohuks

Jaanus Lauguse kinnitusel nendivad ettevõtjad aastaid, et Ida-Virumaale on raske meelitada kvalifitseeritud tööjõudu, sest elamufond on vananenud või päris remontimata ning nooremad inimesed ei näe ennast hruštšovkas elamas. "Paljudesse Ida-Viru asulatesse ja isegi linnadesse pole kogu iseseisvusaja jooksul ühtegi uut korterit ehitatud, sest tavaline kinnisvaraturg siin ei toimi. Ilma riigi või omavalitsuse sekkumiseta jääbki elu Ida-Virumaal vinduma, mis on ka julgeolekuküsimus − kas segregatsioon süveneb või on edasine areng ühtlasem," ütles Laugus.