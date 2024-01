Narva elanikest ligi kolmandiku moodustavad eakad inimesed

"Rahvastiku vananemine on kaasa toonud sotsiaalteenuste vajaduse kasvu," kommenteeris olukorda Narva linna sotsiaalabiameti direktor Kristi Mürk. "Selle leevendamise meetmete väljatöötamisega on tegeldud aastaid ja kohandatud ka sotsiaalteenuseid nõnda, et need vastaks vananeva elanikkonna vajadustele."