Jõhvi ja Narvas ulatub tuulekülm -34 kraadini

Keskkonnaagnetuur on seoses pakasega andnud Ida-Virumaa kohta teise astme hoiatuse. Selle kohaselt on 4.-5. jaanuari öösel õhutemperatuur Ida-Virumaal kuni -26 kraadi, kohati kuni -30 kraadi. Idatuul on puhanguline ning süvendab külmatunnet.