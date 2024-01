Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas selgitas investeerimisettepaneku tagamaid Toila kooliperele novembris. Lastevanemaid, kes võitlevad eestikeelse koolikeskkonna säilimise eest, ärritas ministri väide, et Jõhvi riigigümnaasiumis on 81% õpilaste emakeel eesti keel. See on üks küsimus, millele MTÜ Toila Gümnaasiumi Heaks teabenõudes vastust ootab.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik