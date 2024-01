Narvas läks väikelapsega autojuhi kontrollimiseks vaja politsei kiirreageerijaid

"Politseinikud teevad kõik endast oleneva, et lahendada olukord võimalikult kiiresti ja lapse huve arvestades turvaliselt," ütles Pälsing Põhjarannikule kolmapäeva südapäeva paiku. Lõpuks väljus mees siiski autost ja andis lapse üle kohale tulnud naisterahvale, misjärel said politseinikud hakata tegema menetlustoiminguid.

"Vaatamata politseinike püüdlustele olukorda kohapeal ilma väikelast liigselt traumeerimata rahumeelselt lahendada, ei olnud auto roolis olnud mees jätkuvalt nõus politseinikega koostööd tegema. Auto aknaid ja uksi ta ei avanud ning meiega ei suhelnud," kommenteeris Pälsing sama päeva õhtul vahejuhtumit. Nii ei jäänudki politseinikel tema sõnul muud üle, kui abi paluda mehe lähedastelt. Lähedasele selgitati, et võttes arvesse autos olevat väikest last, on lapse heaolu ja turvalisuse kaalutlusel kõige õigem otsus mehel ise vabatahtlikult autost välja tulla ja politsei korraldustele alluda. Seejärel võttis lähedane mehega ühendust ning pärast telefonikõnet avas mees lõpuks ka autouksed ning allus politseinike korraldustele. Väike laps anti turvaliselt üle lapse vanaemale. Temaga oli kõik korras.

"Õnneks lahenes olukord, kus isa oma lapse ebamugavasse ning väikelapsele sobimatusse situatsiooni asetas, seekord hästi ja laps sai turvaliselt lähedasele üle antud. Kuid fakt on see, et politsei antud korraldustele tuleb alluda. Mis oli konkreetse mehe põhjus koostööst keelduda ning mis oli tema käitumise motiiv, see selgitatakse välja menetluse käigus," teatas politsei.