Narva linnus sai uue aadressi

Juba mullu augustis pöördus Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova linnavalitsuse poole ettepanekuga Narva linnuse aadress ära muuta. Ta märkis, et Narva kesklinnas asuva teede ristmiku ehitusega seotud muudatuste tõttu on turistidel ja muuseumi partneritel raskusi kaardi ja navigaatori abil muuseumi asukoha leidmisega.

Narva linnavalitsus juhindus selle palve kaalumisel sellest, et aadressiandmete süsteemi regulatsiooni kohaselt peab koha-aadressi määrama selle liikluspinna järgi, mille kaudu on tagatud juurdepääs aadressiobjektile. Narva linnuse kompleksile on juurdepääs tagatud Peetri platsilt, seega just selle järgi linnuse uus aadress määratigi. Asjakohase soovitusliku otsuse tegi 2023. aasta novembris linnavalitsuse nimekomisjon. Komisjon otsustas ka, et kõnealuse objekti territooriumil paiknevale teelõigule eraldi aadressi määramine poleks mõistlik.