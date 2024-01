2024. aasta loom on saarmas

Et saarmast looduses näha, peab olema õnne: tegemist on ettevaatliku loomaga, kellel on hea kuulmine ning haistmine. Piisavalt kannatlik olles võib temaga kohtuda mõne jõe kaldal vaikselt oodates või hoopis paadimatkal; looma kohalolust annavad aimdust ka jäljed lumel või väljaheited kivil. Maismaal liikuvat saarmast on lihtne ära tunda, kuna teist temasarnast looma meil ei ole. See-eest vees ujuva looma võib segi ajada kopra või ondatraga.