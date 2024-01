Ehitajad teevad Sillamäe Rohelise trepi kahe kuuga korda

Tormis said kahjustada mitu aastakümmet sillamäelasi teeninud trepi piirded, laudis ja kandekonstruktsioon ning trepi kasutamine muutus jalakäijatele ohtlikuks. Linnaelanike seas Roheliseks kutsutav trepp lühendas jalakäijate teed märkimisväärselt, oli alati väga populaarne ja inimesed kasutasid seda isegi pärast tormi, hoolimata trepile paigaldatud hoiatusmärkidest. Trepiastmeid küll parandati veidi, kuid oli selge, et trepp on tarvis kiiremas korras rekonstrueerida, ning selleks eraldati lisaeelarvest 50 000 eurot.