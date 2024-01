Uksed kinni panema pidanud Sompa saun jätkab siiski tööd

Sompa elanikke ajas ärevile ootamatult tulnud uudis, et alates 13. jaanuarist paneb kohalik saun uksed kinni. Sompas elab ligikaudu 800 inimest ja paljudes sealsetes majades puudub soojaveevarustus ning suurele osale kohalikest elanikest on avalik saun ainus pesemisvõimalus. Reede hilisõhtul, kui ajaleht oli juba trükki läinud, ilmus Kohtla-Järve linnavalitsuse Fecebooki lehele teade, et Sompa saun jätkab tööd ja on avatud ka sel laupäeval.