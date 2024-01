VIDEO ⟩ Talpase mälestusturniiril valitses sel aastal leedulaste vägi

Turniiri väsimatu peakorraldaja Ilmar Taluste ütles juba siis, kui alles pooled matšid läbi olid, et Leedust saabunud maadlejad osutavad Eesti parematele väga südi vastupanu. Päeva lõpuks tuli välja, et Leedu suurvürsti Gediminase tänased vägilastest järeltulijad näitasid täiskasvanute arvestuses täielikku võimu: nad võitsid esikoha kaheksast kaalukategooriast viies ehk kõigis neis, kus nad osalesid. Eesti sai kaks ja Läti ühe esikoha, kuid seda kaalukategooriates, kus konkurents oli ka tunduvalt lahjem. Näiteks kaalukategoorias kuni 130 kg oligi lätlane Andris Grinbergs ainus osaleja.

Ilmar Taluste ütles, et seekord osales Talpase mälestusvõistlusel 113 maadlejat ja see on ka maksimumilähedane arv, mida Kohtla-Järve vanas spordihoones kahel maadlusmatil toimuval võistlusel on võimalik ühepäevasel turniiril vastu võtta. "Matšid on kõik väga pingelised," ütles Taluste heitluste kohta, kus võis näha võtete tulevärki ning tuliseid emotsioone nii maadlejate kui ka mati ääres ja rõdul kaasaelajate poolt.