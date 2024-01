Suri Toila haridusjuht ja koduloolane Olav Vallimäe

Eluaeg oma sünnikodus Pühajõel elanud Olav Vallimäele oli südamelähedane ja tähtis oma küla ning piirkonna hariduselu ajaloo uurimine ning sellest on ta kirjutanud mitu raamatut. Vallimäe ise ütles 2020. aasta kevadel oma 90. sünnipäeval Põhjarannikule antud intervjuus, et tema ei pretendeeri ajaloo kirjutamisele. "Selle kohta peab ütlema niimoodi, et ega mina ei kirjuta ajalugu, mina kirjutan mälestusi. Mina mäletan, et isal oli üks punane vasikas viie jalaga ja viies jalg oli roheline. Vaidle vastu!" sõnas ta.