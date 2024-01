POLITSEI ⟩ Jõhvi tänaval rünnati meest

Narvas läks naine teisele kallale

Eakas mees lõi poega terariistaga

Narva naine loovutas kelmidele suure summa

Politseisse pöördus Narvas elav 62aastane naine, kellele helistati väidetavalt politseist ja pangast. Kelmid selgitasid naisele, et tema pangakontol on kahtlased tehingud ning nende tõkestamiseks on vaja alla laadida AnyDeski programm, mida naine ka tegi. Lisaks palusid kelmid sisestada vajalikud PIN-koodid, hiljem märkas naine, et tema kontolt on kadunud üle 21 000 euro.