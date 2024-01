JUHTKIRI ⟩ Võimsalt piinlik!

Poliitilist omakasu käisid sellel õpetajate meeleavaldusel õngitsemas peale sotside ka teiste erakondade poliitikud. Kui opositsiooni puhul on sellise meeleavalduse ärakasutamine üsna tavapärane, siis sootuks kummaline on, et seekord olid platsis ka koalitsioonipoliitikud, kelle hulka sotsid kuuluvad.

"Võimsalt" piinlik peaks olema see, et võimul olevad erakonnad ei suuda kokku leppida õpetajate palgaküsimuses. Selle asemel käib võidu hoopis üksteisele etteheidete tegemine ja süüdlaste otsimine minevikust, et millise partei käes kui palju aastaid, kuid ja päevi on haridusministri portfell olnud.