22. jaanuaril kell 10.10 sai päästeamet teate, et Narva linnas Kangelaste prospekti korteris püütakse juba paar päeva kraadiklaasi elavhõbedat tualetipotist alla lasta, kuid see ei õnnestu. Korterisse saabunud päästjad korjasid elavhõbeda potist meditsiinilise süstlaga kokku ja lasid omanikul elavhõbeda nõuetekohaselt utiliseerida.

Politseist öeldi Põhjarannikule, et narvalase säärane teguviis ei kuulu nende huvialasse, kuni selle teo kuritahtlikkus pole tõendatud. Päästeameti kommunikatsioonijuht Annely Oone sõnas, et tuleohutuse seaduse järgi ei ole praeguse juhtumi puhul meeskonnavanemal ja inspektoril õigust lühimenetlust läbi viia, mis tähendab, et inimest ei saa sellise juhtumi puhul trahvida.