Narva kerkiva korruselamu krõbeda hinnaga korterid on juba müügis

Pikkade aastate järel piirilinna esimest uut kortermaja rajav kinnisvaraarendusfirma tutvustas potentsiaalsetele ostjatele tulevaste korterite hindu: korteri ruutmeetri eest küsitakse keskmiselt 3000 eurot. Narva kohta, kus on arenenud peamiselt eluaseme järelturg ja korteri ruutmeetri hind kerkib haruharva üle tuhande, on see ülisoolane hind.