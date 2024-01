Neljapäeval peetud volikogu istungil kulus suurem osa ajast ehk ligemale poolteist tundi sellele, et linnavalitsuse liikmed vastasid opositsiooni 11 arupärimisele. Seejärel päevakorras olnud linna tänavune eelarve, mis koosneb 55 miljonist eurost, võeti vastu viie minutiga. Muud hääletused näitasid, et Keskerakonna ja sotside võimuliidu 14 saadikut hoiavad piisavalt tugevasti kokku, et 25kohalises volikogus endale meelepärased otsused ära teha, ega lase end vähimalgi määral häirida sellest, mida opositsiooni saadikud arvavad ja räägivad.