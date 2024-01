Narvat võib oodata kopsakas trahv: rahavaidluses bussifirmaga jättis linn kohtuotsuse täitmata

Linna ja bussifirma vaidlus sai alguse sellest, et linnavalitsus muutis 2016. aasta kevadel sõidusoodustuste arvestamise metoodikat ja võttis bussides kasutusele ühiskaardi. Varem said soodustuse õigust omavad inimesed sooduspileti osta sotsiaalabiametist ning bussifirmale maksis linn välja pileti täishinna. Pärast uue korra vastuvõtmist aga linn enam ATKO-le hinnavahet ei hüvitanud, väites, et sooduspileti vahe katmine bussifirma poolt oli hanketingimustes sees.