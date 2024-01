Kiviõlis mälestati holokausti ohvreid

ÜRO peaassamblee resolutsiooniga on rahvusvaheliseks holokausti ohvrite mälestuspäevaks sätestatud 27. jaanuar. Just sel päeval 1945. aastal sisenesid Nõukogude väed Poola väikelinna Auschwitzi lähedal paiknenud koonduslaagrisse. Selle laagri ohvrite täpne arv ei ole teada, ent see arvatakse olevat ligemale neli miljonit inimest.

Kuna tänavu langes 27. jaanuar laupäevale, kogunesid idavirukad holokausti ohvreid mälestama esmaspäeval.

Ida-Virumaal on kaheksa holokausti ohvritele pühendatud mälestusmärki, millest mõned on eriti talviti raskesti ligipääsetavad. Seetõttu saavad juudid enamasti kokku kas Kiviõli tuhamäe juures või Eredal.

Kiviõli tuhamäe jalamil asub kaks mälestuskivi: üks neist on pühendatud kõikidele laagrites kannatanutele, teine holokausti ohvritele. Kokkutulnud asetasid mälestusmärgi jalamile lilled ning juudi traditsiooni kohaselt ka kivid. Põlema pandi kuus küünalt, mälestamaks holokausti tagajärjel hukkunud kuut miljonit juuti. Aleksandr Dusman luges mälestuspalve.

Narva muinsuskaitse seltsi esindaja Sergei Tsvetkov tuli selle memoriaali juurde esimest korda ning avaldas heameelt, et see on nii hoolitsetud ja korras.

"Enamik nende kohutavate sündmuste tunnistajaid on praeguseks meie seast lahkunud, uus põlvkond aga pole neist kuulnud. Meie ülesanne on teha kõik selleks, et inimesed, olenemata rahvusest ja poliitilistest vaadetest, ühineksid ega laseks neil barbaarsetel sündmustel korduda. Sündmustel, mille tagajärjel hukkusid inimesed − imikutest eakateni − üksnes sellepärast, et nad olid juudid. Eriti oluline on seda meeles pidada praegu, mil on käimas agressioon Ukraina vastu."

Mälestusürituse lõpetas viimastel päevadel üle kogu maailma peetud aktsioon "We Remember" ("Me mäletame"). Ülemaailmne juudi kongress kutsus kõiki tegema fotosid, käes silt kirjaga "We Remember", ja neid avalikustama, tuletamaks toimunut maailmale meelde, kuna holokausti üle elanuid jääb iga aastaga üha vähemaks.