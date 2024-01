Riik suunab Ida-Virumaale mitu miljonit eurot filmitegemisega seotud uute töökohtade haudumiseks

See toetus on esimene osa terviklikust programmist, millega luuakse kolm uut inkubatsioonikeskust: kaks Jõhvi ja üks Narva. Jõhvi keskused on filmitööstusele digitaalsete ja multimeedia teenuste arendamiseks ja produktsiooni tugiteenuste jaoks ning Narvas hakatakse pakkuma tuge uutele tänapäevastele tööstusettevõtetele. Viis miljonit tuleb Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist.