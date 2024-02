Narva piiripunkt läks sõidukitele kaheks aastaks kinni

"Kuigi hetkel ei ole näha viiteid sellele, et juba nädala pärast suurem ehitamine pihta hakkaks, lähtume siiski meile esitatud ametlikust infost," sõnas piirivalve juht Veiko Kommusaar eelmisel nädalal. "Seetõttu sulgeme omalt poolt piiriületuse sõidukitele alates 1. veebruarist. Kui Vene pool annab meile uut infot − näiteks remondi lõppemise kohta −, siis vaatame töökorralduse piiripunktis uuesti üle," lisas Kommusaar.

PPA prognoosib, et piiriületuste arv väheneb selle otsuse mõjul kuni 20%. Ligi kolmveerand piiriületustest tehakse Narvas juba praegu jala. Eeldatavasti jäävad alles ka reisibussidega liikuvad inimesed, kes edaspidi sõidavad ühe bussiga Narva, kus nad ületavad piiri jalgsi ja lähevad Ivangorodist järgmise bussi peale. Piiriületuste arv väheneb veo- ja sõiduautodega liikuvate inimeste arvelt.

"Maksu- ja tolliameti fookus on jätkuvalt sanktsioneeritud kaupade kontrollil ning selles Narva piiripunkti sõidukitele sulgemine muutusi ei too," ütles maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja tolli alal Ursula Riimaa. "Enamiku rikkumisi panevad Narva piiril toime just jalakäijad või bussireisijad, seega jätkab toll Narvas tugeva kontrollifooni hoidmist."