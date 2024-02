Sillamäe tõstab spordiklubidele makstavaid toetusi

Sillamäel tegutseb 17 spordiorganisatsiooni ja 12 spordiklubi enam kui kümnel spordialal. 7-21aastaste laste ja noorte sporditegevuse toetuseks on linnaeelarves eraldatud 194 250 eurot, mida on 5 protsenti rohkem kui mullu. Kalevi spordikompleksi nõukogu esimehe Dmitri Leti sõnul saab sporditoetusi ligikaudu 500 Sillamäe last ja noort ning keskmiselt teeb see 400 eurot ühe noorsportlase kohta aastas, mis on üks suuremaid toetussummasid Eestis.