Erakondade rahastamise järelevalve komisjon alustas menetlust Kohtla-Järve linnajuhtide suhtes

Komisjonile esitatud avalduses märgitakse, et mullu 23. detsembril avaldati Kohtla-Järve linnavalitsuse ametlikul Facebooki (FB) lehel video "Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe ja linnapea pühadetervitus". "Videos on kasutatud linna ametlikku sümboolikat ja võib järeldada, et video tellija ning õiguste omaja on Kohtla-Järve linn. Samal ajal avaldasid Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo ja volikogu esimees Eduard Odinetsi oma FB lehtedel sama video veidi pikemal kujul. See asjaolu viitab sellele, et video on filmitud ja hiljem monteeritud personaalselt Eduard Odinetsi ja Henri Kaselo soovide järgi," on kirjas avalduses.