Enefit Power tahab ehitada Auveresse bensiini väärindamise tehase

Vainola sõnul on tulevases tehases kavas bensiinist välja võtta selliseid komponente, mille väärtus on kolm kuni viis korda kallim, ja müüa neid naftakeemiatehastele. Ta toob näiteks, et üht sellist keemilist ainet, mida saab Enefit bensiinist toota, veab Soomes Porvoos tegutsev erinevaid plastmaterjale tootev rahvusvaheline keemiakontsern Borealis laevaga kaugelt Kanadast. "Me teame, et naftakeemiatoodete nõudlus kasvab," ütles ta.