"Tänase rivistusega õnnitleme oma riiki, aga ka kolleege. Ida prefektuuri meeskond teeb sügava kummarduse meie riigile ja oma rahvale, keda on meil au teenida. Me täname oma inimesi Eestist hoolimise ja Eesti hoidmise eest. Saame olla õnnelikud ja uhked selle üle, et oleme üheskoos ühiselt tegutsedes hoidmas üht turvalisemat paika maailmas," sõnas Ida prefekt Tarvo Kruup oma alluvate ees.