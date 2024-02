Hanno Pevkur rääkis narvalastele riigikaitsest, Katri Raik küttehinnast

Tartu ülikooli Narva kolledžis linnaelanike, ajakirjanike ning energiaettevõtte Enefit Power ja võrguettevõtte Narva Soojusvõrk juhtidega peetud kohtumisel väljendas kaitseminister Hanno Pevkur veendumust, et investeeringud riigikaitsesse ja sisuliselt sõjaks valmistumisse investoreid siit eemale ei peleta. Vastupidi, tema arvates näevad ettevõtjad nõnda, et nende investeeringud on kindlalt kaitstud.

"Muidugi on meil naaber [Venemaa], ent geograafiat me muuta ei saa. Peame olema valmis ja tegema kõik selleks, et siin kunagi sõda ei tuleks. Mitte kunagi! Me kõik töötame selle nimel," püüdis Pevkur kokkutulnuid rahustada.