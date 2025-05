GERMO SAAR Teiste pingutusi ei tohiks pilkamiste saatel alavääristada

Näiteks ei tea ma isiklikult kedagi, kes oleks tundnud rõõmu Toila eralasteaia sulgemise üle. Sellist rõõmu ei olnud, oli kurbus ja teadmine, et selles olukorras tehti vajalik otsus. Ühtlasi ei tea ma ka mitte ühtegi inimest, kes tunneks head meelt selle üle, et Toilast kaob ära gümnaasiumiaste. Kuid praegu näen ja kuulen, kuidas inimestel on hea meel, et Toila saab endale uue, tänapäevase põhikooli- ja spordihoone. Mul on hea meel selle üle, kuna ka mina püüan oma vaadet ja suhtumist hoida avatuna ja positiivsena.

Küll aga ei meeldi mulle üldse, kui inimesed hakkavad oma arvamusega vähemusse jäädes teisi halvustama ja süüdistama. Tuuakse näiteid, mis loovad vaenuliku keskkonna meie enda inimeste jaoks. Tekkinud on nähtus, kus kõik teavad, kuidas sul läheb, kuigi keegi pole küsinud. Kui see "eestlane", kes siin piirkonnas oma elukest seni on elanud, käib ja kaagutab, et nüüd, kui gümnaasiumiaste kaob, on meil siin russkii mir ja eestlusega on pekkis, siis tead, tule maa peale tagasi. See venelane, keda sina siin idas kardad, et tuleb "meie" kooli õppima − ta on üks täiega tore ja edumeelne inimene, peale selle on ta ka minu sõber ja tema lapsed on minu laste sõbrad. Ta on eestlane. Kui nüüd veidi ajaloos tagasi vaadata, siis palun saagem aru, et see integratsioon ja muud moodsad sõnad, väljendavad praegu seda, mida olnuks õigem teha 30 aastat tagasi. Aga ei tehtud, saad aru, ei tehtud, aga nüüd teeme. Ja olgu tehtud, on aeg.