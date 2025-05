JUHTKIRI Kui riik ei vaja enda pärandit

Kohtla-Järvel asuva vana ja väärika koolimaja kurvast saatusest on Põhjarannik kirjutanud korduvalt. Mõned neist kirjutistest on andnud lootust, et auväärsele ja uhkele hoonele leitakse uus sisu ja rakendus, kuid lõpuks on ikka läinud nii, et keegi ei oska öelda, kuidas ja milleks võiks see hoone uue elu saada.