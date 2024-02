VIDEO ⟩ President andis tublidele idavirulastele üle riiklikud autasud

Proviisor Aime Tolga on teadaolevalt Eesti pikima staažiga proviisor, kes on Kohtla-Järve erinevates apteekides töötanud juba ligemale 60 aastat. Tolga rääkis läinud suvel Põhjarannikule, et kui ta astus väikese tüdrukuna Kohtla-Järve keskapteeki, mis asus praegusel Keskalleel, siis tundusid leti taga toimetanud inimesed talle haldjatena. Ta ise tahtis ka nendesarnaseks saada. Ja saigi. Ning on aktiivselt tegus ka praegu 85aastasena.

"See oli väga meeldiv üllatus, au ja tunnustus," ütles Aime Tolga pärast autasu kättesaamist. "See on märk sellest, et minu aastatepikkust tööd Ida-Virumaal, tööd, mida olen teinud hoole, armastuse ja missioonitundega, on märgatud ja äramärgitud. See on meeldiv kogu proviisorkonnale. See tähendab, et apteekritöö on oluline kõigi teiste tervishoiutöötajate hulgas."