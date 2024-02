VIDEO ⟩ Eesti Vabariiki tervitati ka Oru pargis

Inimesed, kes lipuheiskamise tseremooniale kohale tulid, näitasid sellega oma kaitsetahet, tõdes Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse liige Jaak Saar. "Kaitsetahe on rohkem kui lihtsalt kiri pusal. Kaitsetahe on see, kui igaüks teeb kasvõi kröömikene rohkem kui on oodanud tema tööandja, naaber ja pere."