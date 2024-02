Kohtla-Järve linnapea soovib abilinnapeale sada kriitikavaba päeva

Vastates volikogu liikme ja Kohtla-Järve gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri arupärimisele, mis seadis kahtluse alla Šalkauskase võimed linna haridusvaldkonna juhtimisel, kinnitas Kaselo, et abilinnapea on läinud järjest paremaks ning ta on tema tegevusega kokkuvõtlikult rahul. Linnapea sõnul on loomulik, et iga inimene vajab aega oma töösse sisseelamiseks ja seepärast on tavaks anda näiteks 100 kriitikavaba päeva enese tõestamiseks. "Paraku Deniss Šalkauskase puhul pole sellest lähtutud ning kahjuks on mindud väga isiklikuks," leidis Kaselo, kes juhib oma linnavalitsusega Kohtla-Järvet eelmise aasta novembri lõpust.