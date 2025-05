Miks valida TalTechi Virumaa kolledži jätkusuutliku tööstuse magistriõpe? Tänapäevased teadmised tööstusest

Mida see eriala endast täpsemalt kujutab ja kuidas need teadmised teid igapäevatöös toetavad?

Helina: See aitab palju paremini mõista tööstuse tänapäevaseid suundi. Kui varem vaatasin tehases roboteid selle pilguga, et "ohhoo, robotid − tore, et need siin on!", siis see eriala aitab mul mõista, miks nad sinna jõuavad ja kuidas reaalselt töötavad. Programm annab väga laia silmaringi digiteerimisest ja teistest tänapäevastest tehnoloogiatest. Kuigi meil on digiteerimise kursus alles ees, näen juba praegu, et need on teadmised, mida ettevõtted järjest enam vajavad ja mille suunas tööstus liigub.