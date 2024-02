Naine jäi valerahaga vahele

26. veebruaril teatati politseile, et Narvas Soldina tänava kaupluses üritas naine kaupade eest tasuda 20eurose võltskupüüriga. Naine enda sõnul ei teadnud, et tegu on valerahaga, sest oli selle saanud sama päeva hommikul teisest kauplusest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.