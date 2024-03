Pannjärvel sõidetud Tamsalu-Neeruti suusamaratoni võitsid Tatjana Mannima ja Oleksandr Lisohor.

Kiviõlist pärit 44aastane Tatjana Mannima kindlustas selle võiduga ka esikoha Eesti pikamaasuusatamise sarjas Estoloppet, kus on sõitmata veel Haanja maraton.

Viie plusskraadiga toimunud maratoni kohta ütles Tatjana Mannima, et hommikul Pannjärvel jõudes tundus rada pealtnäha jäine. "Mõtlesin, et äkki ei lähegi pehmeks. Sõites oli esimene ring kõige kiirem, teine juba aeglasem ning kolmandal rada pehme. Leidsin endale kohe alguses sobiva pundi, millega suutsin koos sõita peaaegu kaks ja pool ringi. Enne finišit võtsin rahulikult, sest teadsin, et täna ei pea ma endast 100 protsenti välja panema," sõnas ta.