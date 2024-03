Transpordi peaspetsialist Vitalia Bassarada ütles, et pärast uue sõiduplaani jõustumist sai ta Ida-Viru keskhaigla, Ahtme haigla, õmblusfirma ja Pargi keskuse töötajatelt mitu kollektiivkirja palvega sõiduplaane muuta, kuna senine sõidugraafik on neile ebamugav ning nad peavad bussi peale jõudmiseks töö varem lõpetama või järgmist bussi kaua ootama. Vana-Ahtme elanikud märkisid ka seda, et lastel on uue sõidugraafikuga ebamugav trennist koju naasta.