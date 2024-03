Eesti Energia kustutas põlevkivijaamade väärtusest sadu miljoneid

Kogu põlevkivi kasutava elektritootmise kompleksi raamatupidamislikuks väärtuseks jäi kontserni tütarettevõtte Enefit Power teatel ligikaudu 50 miljonit eurot. Suurema osa sellest moodustab kuus aastat tagasi valminud Auvere jaam, mille ehitus läks maksma üle 600 miljoni euro. See jaam toodab elektrit suuremal osal aastast, kuna tootmise omahind on väiksem, sest kütuseks on põlevkivi kõrval ka jäätmepuit ja uttegaas. Seetõttu kulub vähem raha süsinikukvootide ostuks. Vanemate põlevkivijaamade väärtus hinnati nullilähedaseks.