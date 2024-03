Jõhvit ähvardab endiste vallavõimude otsuste tõttu hiiglaslik rahanõue

Päikesepark oleks häirinud kaitseväe raadiosidet

Justiitsministeeriumi hinnangul eiras Jõhvi vald nende korralduste andmisel kohustust küsida projekteerimistingimustele kaitseministeeriumi kooskõlastust. See oli vajalik, kuna päikesejaam asub riigikaitselise ehitise piiranguvööndis. Vallavalitsus saatis projekti kaitseministeeriumile alles pärast ehitusloa väljastamist, kuid ministeerium ei kooskõlastanud seda, põhjendades, et päikesejaam häirib kaitseväe raadiosidet. Lahendust ei toonud ka pool aastat kestnud kirjavahetus ja mitmed kohtumised ning ministeerium pöördus kohtusse.

Ministeeriumi leidis, et Jõhvi vallavalitsuse päikeseelektrijaama rajamist võimaldanud korraldused on õigusvastased ning rikuvad avalikku huvi. "Päikeseelektrijaama käitamine ning elektrivõrku ühendamine toob kaasa raadiosüsteemi töövõime vähenemise. Raadiosüsteem on riigikaitseline ehitis. Ehitiste püstitamine, laiendamine või ümberehitamine ei tohi vähendada raadiosüsteemi töövõimet," märkis justiitsministeerium kohtule esitatud protestis, milles lisati, et on tõendatud, et elektrijaam vähendab raadiosüsteemi töövõimet.