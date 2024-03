Kohtla-Järve lillemüüjate sõnul on ostjate maitsed üldiselt muutumatud: neist enamik eelistab roose, tulpe ja mimoose. Mimoose tellitakse küll vähe − need on kallid ja väga kapriissed lilled. Lillede hinnad on kerkinud, kuid paljud ostjad naistepäeva paiku hinda ei küsi ja lillede pealt kokku ei hoia.

Kohtla-Järve ühe suurema lillepoe Anderson Äri perenaine Jekaterina Šmeljova sõnas, et nemad on naistepäevaks valmis: tellimusi on tulnud palju ning juba on nad asunud kimpe köitma. Lilli on tellitud piisavalt ja valikut on siin igale maitsele: nii kevadisi nartsisse ja tulpe kui traditsioonilisi roose ja nelke, aga ka eksootilisi lilli.