Narva pühendab märtsipommitamisele mitu näitust

Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova selgitas, et see näitus on kuivadest faktidest koosnev sõjakroonika läbi Narva prisma. "See on küll väike, kuid üsna mahukas ülevaade II maailmasõja sündmustest − alates Molotovi-Ribbentropi pakti allkirjastamisest kuni Narva − ja mitte ainult Narva − dramaatilise pommitamiseni 1944. aastal. Muidugi näitame ka seda, kuidas meie pärand juba pärast sõda kannatas," rääkis ta.