Omavalitsused: Ida-Viru õpetajate palkade takerdumises on süüdi kohmakas süsteem

"Rõhutame, et Ida-Virumaa eesti keeles õpetavate õpetajate palgalisa väljamaksmine on, sarnaselt 2023. aasta sügisega, taas viibinud. Loeme meediast, et hilinemise põhjus olevat selles, et omavalitsused ei esitanud kohe korrektseid taotlusi koos vajalike andmetega ega jõudnud kõiki vajalikke lisaandmeid koondada nii kiiresti, et väljamakseid oleks saanud teha juba märtsis," sõnas Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei.