Narva põlevkivituhast saab värvi toota

Üle aasta kestnud koostöö tulemusena on valmis saanud esimene proovipartii valget pulbervärvi, mida on ka edukalt testitud metallpindade katmisel. Testide tulemused näitasid, et põlevkivituhast toodetud taaskasutatud kaltsiumkarbonaat on nii kõrgete kvaliteedinäitajatega, et asendab täielikult värsket toorainet, mida praegu kaevandatakse suure keskkonnajalajäljega.