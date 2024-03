Kohtla-Järve tänavatelt kogutakse kokku sadu tonne liiva

Talvel pahandasid paljud kohtlajärvelased, et libedatel tänavatel on raske liikuda, lume sulades aga kurdavad, et linnatänavad on nagu liivarand ning määrdunud liiv ja peen kruus tulevad jalanõudega koju kaasa. Rääkimata tolmust, mida tuul üles keerutab.