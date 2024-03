Lisatasu ootavad Kohtla-Järve õpetajad korraldavad meeleavalduse

Kohtla-Järve õpetajad kogunevad järgmisel nädalal meeleavaldusele, et nõuda ministeeriumi lubatud palgalisa, mille maksmisega sellel aastal on viivitatud, nii et õpetajad pole tänavu kahe ja poole kuu jooksul lisatasust sentigi saanud. Ministeerium kinnitab, et sel nädalal kanti Ida-Viru õpetajate palgatoetuse raha omavalitsustele üle.