Gümnaasiumiastme sulgemise kava toob Toila vallajuhtidele umbusaldusavalduse

Toila vallavolikogu esimees Etti Kagarov ei osanud vastata, milliseks hääletustulemus kujuneb. "Volikogus on eriarvamusi ja see on normaalne. Üks arvab, et peaks gümnaasium säilima, ja teine pooldab uut põhikooli. On poolt- ja vastuargumente ning kõik on õiged," ütles ta.