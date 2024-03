Volikogu otsustas, et Toila gümnaasium jätkab ülejärgmisest aastast põhikoolina

Seega võttis volikogu vastu ministeeriumi ettepaneku rajada koolivõrgu korrastamise toetusega Toilasse uus, nüüdisaegset õpikäsitlust toetav 180 õppekohaga põhikool. Ministeerium seadis toetuse andmise tingimuseks, et koolivõrku tuleb rahvastiku vähenedes koomale tõmmata ja gümnaasiumiaste sulgeda.

Volikogu otsuse eelnõus seisis, et riigi poliitika suund on keskhariduses liikuda senisest enam riigigümnaasiumite suunas. Riigi hariduspoliitika vaates ei ole väikestel saja õpilasega gümnaasiumitel perspektiivi - Toila kooli gümnaasiumiastmes õpib praegu 57 õpilast, kellest 16 on teistest kohalikest omavalitsustest.