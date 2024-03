Kohtla-Järve abilinnapea läks volikogus eelnõude ettekandmise asemel jooksuvõistlusele

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo ütles, et opositsioonilt ohtralt kriitikat saanud abilinnapea hariduse ja kultuuri valdkonnas Deniss Šalkauskas peab otsustama, kas ta tahab olla sportlane või abilinnapea.

"Ega see pikalt niiviisi enam ei toimi," sõnas linnapea selle kohta, et kõigest neli kuud ametis olnud Šalkauskas, kes on Eesti üks paremaid keskmaajooksjaid, on võistluste ja treeningute tõttu korduvalt ootamatult end töölt vabaks võtnud ning tõenäoliselt tuleb tal suvisel võistlushooajal seda veelgi teha.

Neljapäeva hommikul kella kümneks oli linnavalitsuse soovil kutsutud kokku volikogu erakonnaline istung, kus neljast küsimusest kolmes, mis puudutasid linna haridusvõrgu ümberkorraldamist, pidi ettekandjaks olema abilinnapea Deniss Šalkauskas.

Šalkauskast istungil ei olnud. Ta oli läinud ootamatult puhkusele, et osaleda nädalavahetusel Serbias toimuvatel krossijooksu maailmameistrivõistlustel. Šalkauskas tuli tänavu talvel Eesti meistriks 3000 meetri jooksus.

Opositsiooni kuuluv volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige Hendrik Agur ütles, et eelmisel õhtul kogunenud komisjon arutas linnakoolivõrgu ümberkorraldamise eelnõudsid põhjalikult. Selle valdkonna eest vastutavat abilinnapea kohal polnud. Istungi käigus selgus, et linnavalitsus kavatseb ilmselt kolm eelnõud, mille pärast erakorraline istung kokku kutsuti, päevakorrast maha võtta.

"Meid lollitati. See kõik kokku näeb väga halb välja. Täna on tööpäev, tulin koolist ära volikogu istungile, aga linnavalitsus võtab need punktid päevakorrast maha," oli Kohtla-Järve gümnaasiumi direktorina töötav Hendrik Agur nördinud.

Linnapea Henri Kaselo väitis, et koolivõrku puudutavate punktide päevakorrast mahavõtmine ei olnud seotud sellega, kas Šalkauskas on välismaal või mitte. "Määrasime Deniss Šalkauskase ettekandjaks, aga siis ei teadnud me veel hoolekogude väga kriitilist seisukohta. Arvestades saadikutelt tulnud tagasisidet, otsustasime eelnõud tagasi võtta," kinnitas Kaselo.

Linnapea lisas, et erakorraline volikogu istung kutsuti kokku teadmisel, et haridusministeerium ei aktsepteeri nende küsimuste edasilükkamist. "Aga konsulteerisime ministeeriumiga ja nad olid pärid, kui Kesklinna ja Slaavi põhikooli liitmise teeme hiljem. Kuid nad tahavad, et see otsus oleks tehtud hiljemalt maikuuks," sõnas Kaselo.