Kohtla-Järve linnajuhtidele esitati umbusaldusavaldus

Odinetsi sõnul ei ole talle ja Kaselole umbusalduse avaldamine kuidagi põhjendatud. "Suhtun sellesse täiesti rahulikult. See on opositsiooni töö, et tõmmata endale tähelepanu. Kui muudmoodi ei oska, siis esitada muudkui umbusaldusi," ütles Odinets.

Talle tehtud etteheiteid, et ta juhib volikogu autoritaarselt ja suhtub osadesse volikogu liikmetesse sarkastiliselt, nimetas Odinets väga subjektiivseteks hinnanguteks. "Mõne kolleegi jaoks juhin ma volikogu istungeid väga hästi, olen väga konkreetne ja resoluutne, mõnele tundub, et olen sarkastiline, ülbe ja üleolev. Need on puhtalt isiklikud hinnangud, mille põhjal ei ole mõistlik avaldada umbusaldust. See näitab, et mingeid sisulisi argumente ei ole, kui rünnatakse isikut," sõnas ta.

Nii Odinets kui Kaselo maksid sel nädalal kahe peale linnale tagasi150 eurot, mis läks maksma jõulu-eelne videotervitus, mistõttu süüdistatakse neid avaliku raha eest isikliku reklaami tegemises. "Otsustasime, et me ei soovi protsessida, kuigi me pole endiselt nõus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni järeldusega. Et mitte tegeleda sellega ja tegeleda olulisemate asjadega, kandsime selle raha linnaeelarvesse tagasi. Meie jaoks on see lugu lõppenud. Kui kellegi jaoks on see jube oluline küsimus, siis rääkigu sellest igal pool," ütles ta.

Henri Kaselo sõnul on talle umbusalduse avaldamine osa poliitilisest võitlusest. "Ma ei leia, et see oleks põhjendatud," sõnas ta.