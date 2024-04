Taani firma rajab Jõhvi poolesaja töötajaga proteiinitehase

EstProtein Foodtechi juhatuse liige Kristjan Torop ütles, et Jõhvi tehases hakatakse rapsist tootma proteiini, mida kasutab toiduainetööstus põhiliselt jookide valmistamisel. "Maailmas on nõudlus sellise toote järele kasvav, kuna loomseid valke toiduainetes asendatakse üha rohkem taimsete valkudega. Selline trend on kestnud juba aastaid. Kasvanud on näiteks ubadest proteiini tootmine, aga ka rapsist tehtud proteiinid on juba viis aastat turul olnud. Me kavatseme Jõhvi tehases saavutada sellest veelgi suuremat puhtuseastet, tal on väga head lahustamisomadused," sõnas ta.