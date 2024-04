Tuumajaam tooks Lüganusele poolsada uut elamut

Eestis tuumaenergeetikat arendav AS Fermi Energia küsis juba eelmisel suvel Viru-Nigula ja Lüganuse vallalt seisukohta, kas nad on valmis taotletavas riigi eriplaneeringus osalema, et selgitada välja tuumajaama parim võimalik asukoht. Seda muidugi juhul, kui valitsus ja riigikogu otsustavad, et tuumaenergia Eestisse tulla võib.