Alaealine neiu pussitas endast kolm aastat vanemat naist

Kaks meest läksid naisele kallale ja viidi politseisse

6. aprillil sai politsei kõne naiselt, kes andis teada, et Kohtla-Järvel Uue tänava korteris ründasid teda 52- ja 46aastane mees. Kiirabi viis viga saanud naise haiglasse ja politseinikud pidasid mehed kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Purjus mees sai vintis naiselt peksa

7. aprillil teatati politseile, et Narvas Kreenholmi tänava korteris lõi alkoholijoobes 48aastane naine oma elukaaslast. Kiirabi andis viga saanud mehele esmaabi ja ta viidi kainenema. Politseinikud pidasid meest rünnanud naise kinni.

Libapakk jättis rahast ilma

5. aprillil pöördus politseisse 20aastane naine, kes sai telefonis sõnumi, et ta peab paki saamiseks kinnitama oma aadressi. Lingile vajutades avanes väidetavalt Omniva lehekülg, kus naine sisestas oma aadressi ja tasus nõutud teenustasu. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on maha läinud 350 eurot.